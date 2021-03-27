"Челси" хочет вернуть Лукаку

Ромелу Лукаку может вернуться в "Челси".Фото: Reuters

Лондонский "Челси" намерен усилить позицию нападающего в летнее трансферное окно. Клуб выбирает между норвежцем Эрлингом Холандом и бельгийцем Ромелу Лукаку.

Одной из целей "синих" является форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. Однако в лондонском клубе понимают, что в попытке подписать норвежца они столкнутся с конкуренцией, из-за чего рассматривают альтернативные варианты.

Одним из них является нападающий "Интера" Ромелу Лукаку, сообщает The Telegraph. Бельгиец уже выступал за "Челси" с 2011 по 2014 год, большую часть этого периода проведя в арендах.

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В нынешнем сезоне Лукаку забил 19 голов и отдал 8 результативных передач в 26 матчах Серии А. Раньше Ромелу поссорился на поле с форвардом "Милана" Златаном Ибрагимовичем.