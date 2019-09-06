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пятница, 06 сентября 2019 21:00

Чего ждать от сборной Украины в матче против Литвы

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Чего ждать от сборной Украины в матче против Литвы
Форвард "Гента" Роман Яремчук забивал в двух последних матчах сборной Украины

Футболисты сборной Украины собрались после почти 3-месячного перерыва для подготовки к матчу квалификации Евро-2020 против Литвы и товарищеского матча против Нигерии. С литовцами сыграют в Вильнюсе 7 сентября. Начало игры в 19.00, а нигерийцев прийматимуть10 сентября во Днепре.

Весенние матчи подопечные Андрея Шевченко провели на отлично. Смогли не проиграть в гостях у Португалии . Разгромили одного из главных претендентов в группе за путевку на Евро, сборную Сербии . Смогли вырвать на последних секундах победу в гостях над Люксембургом и одолела ты этого соперника дома. Теперь нужно не растерять полученной преимущества.

Из позитива, то Андрей Ярмоленко смог восстановиться от тяжелой травмы. В новом сезоне АПЛ уже успел отметиться голом в ворота "Борнмута" . Марлос и Мораес пропустили последние игры сборной, но уже успели восстановиться от травм. Роман Яремчук раззабивался за "Гент".

Ярмоленко смог восстановиться от тяжелой травмы. В новом сезоне АПЛ уже успел отметиться голом в ворота "Борнмута"

Проблемой может стать игровая и физическая форма другого лидера Евгения Коноплянки, который только в последний день трансферного окна перешел из "Шальке" в "Шахтер". Всю предсезонную подготовку он пропустил. Как показал товарищеский матч Коноплянки за новый клуб против "Колоса", пока игрок не готов к сезону.

Руслан Малиновский изменил состав чемпиона Бельгии "Генк" на итальянскую "Аталанту". Пока украинский полузащитник не играет в стартовом составе клуба из Бергамо и не отмечается результивнимы действиями.

"Динамо" провалило старт сезона, вылетев из Лиги чемпионов, и отпустило "Шахтер" в чемпионате. Лидер киевлян Виктор Цыганков находится не в лучшей игровой форме. Он много пропустил во время подготовки к сезону. Сел на скамейку запасных в "Динамо" новичок команды Александр Караваев, который в сборной - основной правый защитник. Не в оптимальных кондициях другие киевские защитники - Виталий Миколенко и Никита Бурда.

Сел на скамейку запасных в "Динамо" новичок команды Александр Караваев, который в сборной - основной правый защитник

Костяк национальной команды уже сформирован. Новичков этот раз вызвано не было. Шевченко уже определился с футболистами, на которых будет опираться в течение отбора. С всех игроков свой шанс только мог заслужить Богдан Михайличенко, который выдал сильный старт сезона в "Заре" на позиции левого защитника. Возможно, учитывая травму Бойко, мог бы рассчитывать на вызов вратарь луганчан Никита Шевченко.

В Литве от сборной Украины не стоит ждать чего-то нового ни в тактическом, ни в кадровом вопросе. Команда Шевченко уже вычеркнула свой стиль футбола и сыгранную команду. Если отдельные футболисты имеют какие-то проблемы, то резерв сборной за последнее время вырос, что позволяет проводить ротацию. Весенние матчи провели без Ярмоленко, и это никак не повлияло на результат. В случае проблем Коноплянки и Цыганкова на поле могут выйти Марлос и Ярмоленко, которые пропускали последние поединки сборной. Остальные позиции не подлежат сомнению.

А 10 сентября во время товарищеской игры против Нигерии стоит ожидать экспериментов от сборной Украины. Андрей Шевченко сможет предоставить игровую практику большем количестве игроков.

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Сборная Украины возглавляет группу В квалификации к Евро-2020. Подопечные Шевченко получили 10 очков в 4 матчах. Люксембург и Сербия на 6 очков меньше, а Португалия находится только на 5 месте с двумя. Литва замыкает турнирную таблицу с одним баллом.

Автор: Сергей Тищенко
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