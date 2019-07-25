Бывший звездный игрок "Динамо" остался без клуба

Евгений Хачериди остался без команды.
Украинский защитник ПАОКа Хачериди покинул клуб, сообщает Sportime.gr, ссылаясь на решение Федерации футбола Греции. Украинец стал свободным агентом.
Хачериди перебрался в Грецию в мае прошлого года, но с тех пор сыграл лишь 11 матчей во всех турнирах. При этом в греческой Суперлиге защитник выходил на поле всего трижды. Зимой ПАОК хотел продать украинца и занимался активным поиском покупателя, но центрбек остался в Греции.
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В Украине Хачериди выступал за" Волынь" и "Динамо", состав которого он покинул в 2018-м после 11 лет, проведенных в киевском клубе.
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