Бывший защитник сборной Франции высмеял команду Гвардиолы

Патрис Эвра играл за "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра заявил, что "Манчестер Сити" никогда не станет более великим, чем "манкунианцы".

"Ни за что. У меня одного столько же титулов в английской Премьер-лиге, что и у "Манчестер Сити". Только у меня одного! А где их трофей Лиги чемпионов? Сейчас они намного лучше, чем "Юнайтед", но это меня не беспокоит. История никогда не умрёт. Если они начнут побеждать в Лиге чемпионов, это может быть другая история, но они сейчас не достигли даже уровня "Челси". Только люди, родившиеся после выхода PlayStation 5 (в 2020 году), скажут, что "Манчестер Сити" является самым великим клубом в мире. Все остальные? Ни за что", — цитирует Эвра Daily Mail.

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Сегодня, 6 ноября, состоится матч "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити". Встреча 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.