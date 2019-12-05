Бывший украинский футболист стал музыкантом

Бывший футболист Антон Крамар решил податься в музыку и уже даже записал свой первый клип на песню "Мы все понимаем".

Свой дебютный клип теперь уже певец опубликовал на своем ютуб-канале.

Для съемок Крамару пришлось искупаться в грязи, бегать по полю, а в самом конце клипа он даже сжег спортивный кубок.

В тексте песни он поет о нереализованные амбиции, невоплощенные мечты, а также примирение с пониманием этого - "мы все понимаем", сообщает "24 канал"

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31-летний Антон Крамар выступал за "Десну", "Севастополь", "Львов", "Звезду", "Горняки". В 2018 году провел свой последний матче за "Черкасский Днепр",