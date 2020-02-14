Бывший украинский арбитр готовится обслуживать матчи российской Премьер-лиги

Анатолий Жабченко 7 лет работал арбитром на матчах УПЛ. Фото: с отрытых источников

Бывший арбитр УПЛ Анатолий Жабченко проходит подготовку в России перед восстановлением сезона в тамошней Премьер-лиге.

Жабченко вместе с другими арбитрами РПЛ готовится в Сочи ко второй части сезона. В частности, футбольные судьи учатся работать с ВАР, сообщает "Футбол 24".

В 2010-2017-х Жабченко работал на матчах УПЛ, всего обслуживал 60 игр. В последние годы арбитр работал на играх "чемпионата Крыма" и российской ПФЛ. А теперь 40-летний Жабченко претендует на работу в элитном дивизионе чемпионата России.

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После аннексии Крыма Жабченко взял российский паспорт, при этом сохранил украинский. Впоследствии его отлучили от матчей чемпионата Украины, и он переехал в Россию.