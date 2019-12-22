Бывший тренер сборной Украины будет работать в российском клубе

Виталий Шпанюк будет отвечать за физическую подготовку игроков "Ротора". Фото: из открытых источников

Бывший помощник Михаила Фоменко в сборной Украины Виталий Шпанюк вошел в тренерский штаб Александра Хацкевича в "Роторе".

Шпанюк отвечал за физическую подготовку сборной Украины на Евро-2016. Кроме того, имеет опыт работы как в Украине так и в России - в УПЛ он успел поработать со "Львовом", а в РПЛ - с "Анжи". Также входил в тренерский штаб "Динамо" Тбилиси, сообщает "Футбол 24"

Также в тренерском штабе Хацкевича будет работать бывший динамовец Максим Шацких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Проблема" Динамо "не в тренере" - Гецко

"Ротор" является лидер ФНЛ (аналог Первой лиги Украины). Новая команда Хацкевича после 25 туров набрала 52 очка. Ближайшие конкуренты "Торпеда" и "Химки" отстают на одно и 2 очка соответственно.