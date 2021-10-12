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вторник, 12 октября 2021 13:09

Бывший тренер "Шахтера" трудоустроился в Португалии

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Бывший тренер &quot;Шахтера&quot; трудоустроился в Португалии
Нуну Кампуш три года работал в Украине. Фото: ФК "Шахтер"

Бывший ассистент главного тренера "Шахтера" 46-летний Нуну Кампуш нашел новую работу.

Экс-ассистент Паулу Фонсеки возглавил португальский "Санта-Клару", сообщает официальный сайт клуба.

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Кампуш начал карьеру тренера с команды Ю-19 "Эштрела" в 2005 году. Позже работал ассистентом Фонсеки в "Одивелаше", "Пиньялновенсе", "Авеше", "Пасуше", "Порту", "Браге", "Шахтере" и "Роме".

"Санта-Клара" после восьми туров идет на 15-й строчке португальской Примеры с шестью очками в активе. Лидирует в чемпионате "Бенфика", которая на одно очко опережает "Порту".

Пауло Фонсека после "Ромы" находится без работы.

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