Бывший тренер Кличко объяснил, почему никто не может победить Усика

Александр Усик. Фото: Instagram.com/usykaa

Никто не может победить обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, потому что его соперники уступают ему в плане работы ног.

Так считает Сергей Городничев, бывший член тренерского штаба Владимира Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Маленький, напичканный стероидами человечек из среднего веса" - Фьюри обещает побить Усика

"Усика не могут победить потому, что с ним никто не работает, как нужно правильно работать против левши. У тяжей слабые ноги. У всех, кто ему проигрывает, Усик выигрывает за счет ног. Будет боксер, который будет его давить, душить, не давать ему пространства для передвижения, тогда он не выдержит. И все, тогда у него выиграют. Надо, чтобы были такие же ноги.

Чисора не смог задавить Усика, потому что ему не хватило дыхалки. Хотя я считаю, что это был один из самых тяжелых боев у Усика. Если бы Чисора прибавлял, больше поддавливал… Смотрите, как ему было тяжело. Было видно, что он его повыматывал. А представьте, что Фьюри сейчас включится в работу. Он может наделать Александру больших проблем", - сказал Сергей Городничев в прямом эфире на своем ютуб-канале, передает fightnews.info.

Напомним, Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях в прошлом году, победив Джошуа. Украинский боксер до сих пор не проигрывал в профессионалах, одержав 19 побед, 13 из которых досрочные.