Бывший пленник Сталина стал легендой нынешней команды Зинченко

5 мая 1956 года чудо-вратарь "Манчестер Сити", бывший десантник Гитлера Берт Траутманн выиграл единственный свой трофей - Кубок Англии.

Будущая легенда "Манчестер Сити" Бернхард Траутманн или просто Берт родился в 1923 году в Бремене. Его отец был уважаемым профсоюзным деятелем, вплоть до 1933 года, когда что-то сказал против новой власти.

Дети почувствовали это сразу, потому что за Бернхардом закрепилась отвратительная кличка "коммунист". Чтобы в школе не травмировали сына, мать посоветовала ему вступить в "юнгфолькс" - нечто вроде пионеров в Советском Союзе.

"В Германии в те времена не надо было думать, - вспоминал Берт. - Были люди, которые думали тебя".

В 1941 17-летний Бернхард идет на Восточный фронт, где его за высокий рост берут десантником люфтваффе. Между Запорожьем и Днепром парень попадает в советский плен, но убегает и получает Железный крест.

В 1943 его отправляют во Францию ​​учить новобранцев. В следующем году он попадает уже в французский плен, откуда снова убегает. За побег получает награду - второй Хакен Кройц.

За Бернхардом закрепилась отвратительная кличка "коммунист"

В следующий раз его нашли (искали три дня) в разбомбленной американцами школе. После этого происшествия Траутманн решает, что с него хватит. Он пробирается к родному Бремену, но попадает в английский плен.

Берт почти бежал оттуда, но от судьбы не уйдешь. Английский офицер ждал его в том месте, где немец перелез забор.

Далее была тюрьма в Бельгии и лагерь в английском Эссексе. Сначала его отнесли к категории "С" - нацист, а только потом перевели в категорию "В" - военнопленный. В команде друзей по несчастью Бернхард играл полузащитника, но как-то получил пальцем в глаз и вынужден был стать на ворота. Так родился великий вратарь "Манчестер Сити".

Но сначала был клуб четвертого дивизиона - "Сент Хеленс Таун". Во время товарищеского матча с "Манчестер Сити" Берт выдал невероятную игру и получил приглашение именитого клуба. Но не успели высохнуть чернила подписи под контрактом, как в Манчестере поднялась волна возмущения.

- Наци, убирайся прочь! - кричали болельщики.

Сначала его отнесли к категории "С" - нацист, а только потом перевели в категорию "В"

Особенно презирала Берта еврейская община города. И кто знает, чем бы все закончилось, как бы не две вещи: заступничество главного раввина Манчестера и великолепная игра в рамке самого Берта.

Он был непревзойденным в игре на линии и в 1952 году "Шальке" давал "Сити" 100 тысяч фунтов за голкипера, но получил отказ. Берт мог поехать на Кубок мира-1954, но тренер немцев Гербергер предпочел Тони Турека.

В прыжке. Фото: TALKING SPORT / Photoshot / EastNews

В 1955 году Траутманн с командой дошел до финала Кубка Англии, но проиграл решающий матч. 5 мая 1956 года Берт выходит на поле и побеждает в финале "Бирмингем" - 3:1. Но последние минуты голкипер не помнил. За четверть часа до окончания игры нападающий "Бирмингема" Мерфи ударил его коленом в шею и сломал несколько шейных позвонков. Замены тогда были запрещены и Траутманн как-то достоял до конца игры.

- Последние минуты я просто не помнил - признавался позже.

За секунду до травмы в финале. Фото Spartacus Educational / spartacus-educational.com

Он получил Кубок из рук королевы. Елизавета даже сказала ему несколько теплых слов.

За "Сити" Траутманн играл еще долгих 10 лет и закончил с футболом в 1964, имея за плечами 545 матчей в основном составе.

Голкипер больше не вернется в Германию. Он нашел себе новую родину. Англию любил так, что во время матчей этих команд всегда болел за британцев.

С королевой Елизаветой. AP Photo/Fritz Reiss / EastNews

Последние 20 лет своей жизни голкипер прожил на вилле в Испании, где и умер в 2013, немного не дотянув до 90 лет.

"Манчестер Сити" - чемпион Англии двух последних сезонов, за команду играет украинец Александр Зинченко.

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Берт Траутманн был единственным человеком, которого награждали Железным крестом и орденом Британской империи.