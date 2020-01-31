Бывший игрок сборной Украины оказался не нужен "Андерлехта"

28-летний украинский полузащитник Евгений Макаренко покинет бельгийский "Андерлехт".
Новым клубом Макаренко будет "Кортрейк", где он будет выступать на правах аренды до конца сезона.
Украинец защищает цвета "Андерлехта" с лета 2018 года, но не имеет стабильной игровой практики не проведя за команду ни одного матча.
Предыдущим клубом украинского полузащитника раз был "Кортрейк". Откуда Макаренко перешел в "Андерлехт" с 1,5 млн евро.
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Евгений Макаренко - воспитанник "Динамо", был основным игроком "бело-синих" во время работы Сергей Реброва. Провел 3 матча за сборную Украины.
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