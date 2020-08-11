Бывший игрок сборной России жестко избил арбитра

Роман Широков сейчас работает экспертом на российском телевидении. Фото: sport-express.ru

Бывший игрок сборной России 39-летний Роман Широков избил футбольного арбитра.

Широков напал на арбитра в матче любительских команд "Матч ТВ" и "Ничего Обычного" на Кубке Селебрити в Москве, сообщает 24 канал.

Экс-футболист начал бить арбитра после того, как увидел перед собой красную карточку. Тогда Широков без раздумий ударил судью в лицо. Когда тот лежал на газоне, Широков начал избивать его ногами. Пострадал судья Никита Данченко. Судья решил снять побои и обратиться в полицию.

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Роман Широков играл за "Зенит", "Краснодар", "Спартак", ЦСКА и "Рубин". Провел 56 матчей за сборную России.