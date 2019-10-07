Бывший игрок сборной России пьяным сбил ребенка на пешеходном переходе

Владимир Бут выступал за "Боруссию". Фото: из открытых источников

Бывший российский футболист Виталий Бут сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

Об этом пишет "Обозреватель"

По информации РЕН ТВ, 4 октября 46-летний Бут ехал за рулем автомобиля Range Rover в состоянии алкогольного опьянения.

Его задержали и возбудили дело по двум статьям: оставление места аварии и вождение в нетрезвом виде.

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Владимир Бут в Германии за "Боруссию" Дортмунд, "Фрайбург", Ганновер ", в России защищал цвета" Шинника "," Динамо ". За сборную России провел 2 матча. Сейчас избран депутатом от" Единой России "в Новороссийске городскую думу.