Бывший игрок сборной России пьяным сбил ребенка на пешеходном переходе

Бывший российский футболист Виталий Бут сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.
Об этом пишет "Обозреватель"
По информации РЕН ТВ, 4 октября 46-летний Бут ехал за рулем автомобиля Range Rover в состоянии алкогольного опьянения.
Его задержали и возбудили дело по двум статьям: оставление места аварии и вождение в нетрезвом виде.
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Владимир Бут в Германии за "Боруссию" Дортмунд, "Фрайбург", Ганновер ", в России защищал цвета" Шинника "," Динамо ". За сборную России провел 2 матча. Сейчас избран депутатом от" Единой России "в Новороссийске городскую думу.
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