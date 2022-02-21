Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины заговорил о российском паспорте

Марк Мампаси не смог закрепиться в "Шахтере". Фото: ФК "Шахтер"

Бывший защитник юношеских сборных Украины и "Шахтера" 18-летний Марк Мампаси заговорил о российском гражданстве.

Во время зимнего трансферного окна футболист перешел из "Шахтера" в московский "Локомотив" за €4 млн.

"Почему отважился на переезд из Украины в Россию? Не люблю легких путей. Чем сложнее, тем интереснее. Понимал, что будет критика. Но если тренер "Шахтера" не видел меня в составе, я решил попытаться зайти с другой стороны.

Особенно неприятно было в первый раз. Тогда СМИ написали, что я чуть не перешел в "Спартак". А я знал, что это все неправда, но в комментариях меня поливали. Так что когда произошел переход в "Локо", я уже спокойнее отреагировал. Мама очень переживала, не понимала, как люди могут такое писать. Говорил ей: "Не читай это, уже все произошло".

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В Украине подняли такой шум, будто я игрок основного состава "Шахтера" и сборной. Играл в Мариуполе, меня там никто не знал... А тут появился повод – и вдруг решили обо мне высказаться.

Российский паспорт? Такого требования не было. Все касалось спортивных вопросов. После всех аргументов я был заинтересован в переходе, хотел играть за "Локомотив". Видел, где-то писали, что меня могут дисквалифицировать из-за смены спортивного гражданства. Если бы в этом были хоть какие-то сомнительные моменты, я бы не пошел на это. Уверен, что никаких проблем не будет.

Делается ли российский паспорт? Я этим не занимаюсь", – цитирует Мампаси Спорт-Экспресс.

Марк Мампаси является уроженцем Донецка. Воспитывался в системе "Шахтера". 2021 год провел в аренде, выступая за "Мариуполь". Выступал за сборные Украины Ю-17 и Ю19.

"Локомотив" занимает шестое место в чемпионате России и вылетел из еврокубков. В чемпионате России выступают бывшие игроки сборной Украины – Иван Ордец за "Динамо" и Ярослав Ракицкий за "Зенит".