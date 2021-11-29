Бывший форвард-неудачник "Динамо" забил фантастический гол в Аргентине

Марк Рубен провел в "Динамо" один сзеон. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший форвард "Динамо" 35-летний Марко Рубен отличился красным забитым мячом в Аргентине.

В матче чемпионата Аргентины между "Росарио Сентарль" и "Риверт Плейтом" сильнее оказаться не удалось -2:2.

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Бывший динамовец открыл счет матча. Нападающие "Расарио Сентарль" элегантно пяткой переправил мяч в ворота "Ривера".

Рубен перешел в "Динамо" летом 2012 года из "Вильярреала" за €8 млн, но не смог закрепиться в Украине.

В чемпионате Аргентины "Риверт Плейт" досрочно выиграл чемпионский титул. "Росарио Сентарль" находится на 12-м месте.

Марк Рубен выступает за команду с 2016 года. Также нападающий играл за "Атлетико" Паранаэнсе, французский "Эвиан" и мексиканский УАНЛ.