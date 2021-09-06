Бывший форвард сборной Украины рассказал, зачем возил юного Шевченко в Шепетовку

С дорогими автомобилями Шевченко попадал в аварии. Фото: autoconsulting.com.ua

Бывший игрок сборной Украины Сергей Скаченко рассказал, как в Андрея Шевченко появилась своя машина. За ней пришлось ехать в Шепетовку.

"В Шепетовке был один отель, но мы туда заезжали уже перед игрой. А так – выезжали за город. Условия на загородной базе были не очень. Мы мерзли, возникали перебои с горячей водой", - цитирует Скаченка "Чемпион".

"Зато владелец клуба Джумбер Нишнианидзе платил высокую в то время заработную плату. Семерым или восьмерым игрокам дал новые "девятки". Я, уже играя в "Динамо", продал эту "девятку" Андрею Шевченко. По-моему, это была первая машина Шевы. Помню, ездили с его отцом в Шепетовку, снимали авто с регистрации", – сказал Скаченко.

В 1994 году Андрею Шевченко исполнилось 18 лет.

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Сергей Скаченко выступал за киевское "Динамо" с 1994-го по 1996 год. Затем играл в Южной Корее, откуда перебрался в московское "Торпедо". Был автором одного из трех мячей сборной Украины в первом историческом матче против России.