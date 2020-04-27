Бывшего тренера киевского "Динамо" выгоняют из российского клуба

Юрий Семин дважды возглавлял "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывшего наставника "Динамо" Юрия Семина выгоняют с поста главного тренера московского "Локомотива".

Несмотря на все заслуги перед клубом, Семин не будет работать в "Локомотиве". Летом на посту наставника "железнодорожников" 72-летнего Палыча сменит 40-летний серб Марко Николич, пишет "Сегодня".

Серб уже подписал с московским клубом контракт на 2 года с опцией продления. Ожидается, что Николич станет главным тренером "Локомотива" с 1 июля.

Последним местом работы Николича был венгерский "Фехервар", из которого он ушел в ноябре прошлого года, поскольку с ним команда проигрывала чемпионскую конкуренцию "Ференцварошу" Сергея Реброва. В сезоне 2016/17 Марко тренировал "Партизан", который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Сербии.

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Юрий Семин - один из самых успешных тренеров киевского "Динамо" времен независимости. Российский наставник приводил киевлян к чемпионству Украины и полуфиналу Кубка УЕФА и играл с командой в группе Лиги чемпионов.