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понедельник, 13 января 2020 18:05

Бывшая звезда мирового футбола работает таксистом в США

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Бывшая звезда мирового футбола работает таксистом в США
Хакан Шукюр начал новую жизнь в США. Фото: из открытых источников

Бывший нападающий "Галатасарая" и сборной Турции Хакан Шукюр дошел до того, что вынужден работать в Соединенных Штатах водителем в сервисе такси Uber.

Шукюр был очень популярен в девяностые годы и первое десятилетие 2000-х. Футболист был настолько известен в своей стране, его свадьбы транслировало телевидение в прямом эфире.

Но его жизнь резко изменилась после завершения спортивной карьеры и начале политической. В 2011 году Шукюр стал депутатом парламента Туреччини.В 2016 Шукюр был участником государственного переворота. А позже его обвинили в оскорблении президента Турции Реджепа Эрдогана в Twitter. Турция выдала ордер на арест легенды турецкого футбола. В результате, Шукюр вынужден был бежать из страны. Сначала экс-футболист поселился в Сан-Франциско, где открыл кафе, а теперь переехал в Вашингтон и устроился работать в Uber, пишет "Сегодня".

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Большинство карьеры Хакан Шурюр провел в Турции защищая цвета "Галатасарая". С командой 7 раз выиграл чемпионат, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Выступал в Италии за "Интер", "Торино", "Парму", в Англии за "Блэкберн" В 2002 году стал серебряным призером Кубка мира.

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