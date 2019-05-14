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вторник, 14 мая 2019 08:00

Бывшая звезда "Барселоны" заявил, что готов играть за киевское "Динамо"

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Бывшая звезда &quot;Барселоны&quot; заявил, что готов играть за киевское &quot;Динамо&quot;
Яя Туре два сезона играл за "Барселону" откуда перешел в "МС".

Бывший футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре прокомментировал возможность стать игроком "Динамо".

"Поиграть год или два в" Динамо "? Это - не проблема. Я поговорю с Дмитрием Селюком об этом", - улыбаясь, сказал Туре в эфире программы "Бомбардир".

Кроме того, Яя встречался с главным тренером "бело-синих" Александром Хацкевичем. Белорусский специалист Отметим, что Туре подходит динамовская форма.

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Напомним, недавно ивуариец, последним клубом которого был греческий Олимпиакос, побывал на базе киевского Динамо, где потренировал молодых игроков.

https://football24.ua
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Дата
14
мая

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