"Был готов уехать" - Ребров рассказал о конфликте с "Аль-Айном"

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал, что мог покинуть команду летом.
У украинского тренера произошел конфликт из-за комплектации команды.
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"На начальном этапе у меня был большой конфликт с "Аль-Айном" из-за подбора игроков. Проблема не в том, что было предложение от сборной, а в том, что не было коммуникации с руководством клуба. Поэтому я был готов уехать.
Руководство некорректно вело себя, но уже все нормально. Результат есть, все удовлетворены.
Здесь совершенно не так, как в Европе. Все иначе", - сказал Ребров в комментарии "Бомбардиру".
Сергей Ребров подписал контракт с "Аль-Айном" до лета 2022 года. В ОАЭ украинца признавали лучшим тренером в течение четырех месяцев.
Предыдущим клубом украинца был венгерский "Ференцварош", где он работал три года. За это время вывел клуб в ЛЧ и ЛЕ, а также выиграл три чемпионских титула.
В сезонах 2014/17 Ребров возглавлял "Динамо". С киевлянами выиграл два чемпионских титула и два Кубка Украины.
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