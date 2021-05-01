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суббота, 01 мая 2021 21:54

Буяльский с Караваевым обыграли "Ворсклу"

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Буяльский с Караваевым обыграли &quot;Ворсклу&quot;
Вталий Буялький впервые в чемпионатах Украины забил три мяча. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" разгромило в Полтаве местную "Ворсклу" - 5:1. Трижды отличился Виталий Буяльский, еще по голу на свой счет записали Жерсон Родригеш и Сидклей. Автором трех голевых передач стал Александр Караваев.

Изначально пара Буяльский - Караваев взялась расшатывать защиту хозяев. Активно "помогал" им в этом защитник полтавчан Алиюн. Во время первого гола Буяльского он не доработал с Караваевым и позволил Александру отдать мяч прямо под удар Виталию. Во втором случае Алиюн банально махнул ногой мимо мяча.

Прошлой осенью Владислав включил режим Тимо Вернера и не желает выходить из него

Интригу попытался вернуть форвард "Ворсклы" Руслан Степанюк. В противоборстве с Ильей Забарным он "нарисовал" такой пенальти, за который в дворовом футболе бьют в морду. Однако арбитр Виктор Копиевский не поверил ассистентам и побежал просматривать эпизод с помощью ВАР. А просмотрев, своего решения не изменил и назначил 11-метровый. Степанюку так понравилось, что он еще раз попытался выпросить 11-метровый, но на этот раз арбитр устоял.

После хет-трика Буяльского в первом тайме вторую половину игры команды должны были доигрывать, но хитрый Луческу выпустил честолюбивых дублеров, которые не дали горожанам расслабиться. Красиво забил Сидклей после изысканной передачи Клейтона. Родригеш тоже лихо попал в угол ворот Ризныка.

Единственный, кому никак не удавалось забить в матче был форвард киевлян Владислав Супряга. Прошлой осенью Владислав включил режим Тимо Вернера и не желает выходить из него. Видно, что парень старается, сердится, но ничего поделать с собой не может. Несколько раз Владислав забегал в ворота вместо мяча, но такие голы никто не причисляет.

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"Динамо" набрало 61 очко и сохранило 13 очков преимущества над "Шахтером". 13 мая подопечные Луческу сыграют в финале Кубка с "Зарей". Если победят, то сделают первый за 6 лет золотой дубль.

Автор: Юрий Стригун
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