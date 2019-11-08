Бущан снова ошибся в начале игры

Георгий Бущан подвел команду в матче против "Копенгагена". Фото: из открытых источников

"Динамо" в рамках 4 тура Лиги Европы сыграло вничью в гостях с "Копенгагеном" 1: 1.

Хозяева отрыли счет в начале первого тайма. Вратарь "динамовцев" Бущан неудачно сыграл на выходе, позволив форварду "Копенгагена" переправить мяч в пустые ворота. В киевском матче Бущан тоже ошибся в начале игры, что привело к голу в его ворота.

"Динамо" имело возможность сравнять счет за несколько минут, но Цыганкова не реализовал пенальти. В середине второго тайма Вербич с линии штрафной установил окончательный счет в матче

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"Динамо" и "Копенгаген" имеют по 6 очков после 4 матчей. В "Мальме" - 5. Замыкает турнирную таблицу "Лугано", получившее только 2 ничьи.