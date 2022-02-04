Будут разыграны первые медали. Расписание первого соревновательного дня в Пекине-2022

В пятницу 4 февраля в Пекине официально открылись XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года.
А уже в субботу будут разыграны первые комплекты наград.
В биатлоне в смешанной эстафете получат шанс на медали и украинские спортсмены. Нашу команду представят Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Юлия Джима и Валентина Семеренко.
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Расписание соревнований на субботу, 5 февраля:
3:05, 8:05 и 14:05 - Кёрлинг. Смешанные пары. 10 матчей.
4:45 и 5:47 - Сноубординг. Слоупстайл. Квалификационные заезды 1 и 2. Женщины.
5:00 - Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Тренировка 3. Мужчины. Иван Ковбаснюк.
6:10, 10:40 и 15:10 - Хоккей. Женщины. 4 матча.
7:15 и 8:20 - Прыжки с трамплина. Обычный трамплин. Квалификационные раунды. Мужчины. Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк, Антон Корчук.
8:36 и 10:20 - Санный спорт. Тренировочные заезды 3 и 4. Женщины. Елена Стецкив, Юлианна Туницкая.
9:45 - Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины. Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Валентина Каминская, Дарья Рублева. Медали.
10:30 - Конькобежный спорт. 3000м. Женщины. Медали.
11:00 - Биатлон. Смешанная эстафета. Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Юлия Джима, Валентина Семеренко. Медали.
11:45, 12:45 и 13:35 - Прыжки с трамплина. Обычный трамплин. Женщины. Медали.
12:00, 13:30, 14:05 и 14:40 - Фристайл. Могул. Вторая квалификация и финалы. Мужчины. Медали.
13:00 - Шорт-трек. 500м. Раунды. Женщины.
13:10 и 14:50 - Санный спорт. Заезды 1 и 2. Мужчины. Антон Дукач, Андрей Мандзий.
13:38 - Шорт-трек. 1000м. Раунды. Мужчины.
14:23 и 15:26 - Шорт-трек. Смешанная командная эстафета. Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. Медали.
В расписании указано время начала событий по Киеву.
XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
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