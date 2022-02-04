Будут разыграны первые медали. Расписание первого соревновательного дня в Пекине-2022

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В пятницу 4 февраля в Пекине официально открылись XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года.

А уже в субботу будут разыграны первые комплекты наград.

В биатлоне в смешанной эстафете получат шанс на медали и украинские спортсмены. Нашу команду представят Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Юлия Джима и Валентина Семеренко.

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Расписание соревнований на субботу, 5 февраля:

3:05, 8:05 и 14:05 - Кёрлинг. Смешанные пары. 10 матчей.

4:45 и 5:47 - Сноубординг. Слоупстайл. Квалификационные заезды 1 и 2. Женщины.

5:00 - Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Тренировка 3. Мужчины. Иван Ковбаснюк.

6:10, 10:40 и 15:10 - Хоккей. Женщины. 4 матча.

7:15 и 8:20 - Прыжки с трамплина. Обычный трамплин. Квалификационные раунды. Мужчины. Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк, Антон Корчук.

8:36 и 10:20 - Санный спорт. Тренировочные заезды 3 и 4. Женщины. Елена Стецкив, Юлианна Туницкая.

9:45 - Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины. Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Валентина Каминская, Дарья Рублева. Медали.

10:30 - Конькобежный спорт. 3000м. Женщины. Медали.

11:00 - Биатлон. Смешанная эстафета. Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Юлия Джима, Валентина Семеренко. Медали.

11:45, 12:45 и 13:35 - Прыжки с трамплина. Обычный трамплин. Женщины. Медали.

12:00, 13:30, 14:05 и 14:40 - Фристайл. Могул. Вторая квалификация и финалы. Мужчины. Медали.

13:00 - Шорт-трек. 500м. Раунды. Женщины.

13:10 и 14:50 - Санный спорт. Заезды 1 и 2. Мужчины. Антон Дукач, Андрей Мандзий.

13:38 - Шорт-трек. 1000м. Раунды. Мужчины.

14:23 и 15:26 - Шорт-трек. Смешанная командная эстафета. Четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. Медали.

В расписании указано время начала событий по Киеву.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.