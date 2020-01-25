Будто и нет войны. Россия и Украина собираются вместе провести чемпионат Европы

Россияне утвердают, что уже обсудили общую заявку с Украиной

Россия и Украина могут подать совместную заявку на проведение женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

В субботу на внеочередном конгрессе Европейской федерации гандбола (EHF) в Стокгольме право провести женский чемпионат Европы 2024 года отдали совместной заявке Венгрии, Австрии и Швейцарии. На турнир также претендовала Россия. После голосования Шишкарев отметил, что EHF при выборе места проведения своих турниров все чаще отдает предпочтение совместным заявкам. Об этом сообщает capital.ua

"Чемпионат Европы проводится каждые два года, так что если мы хотим принять турнир в 2026 году, нам надо противопоставить нечто еще более серьезное и аргументированное. Или обсуждать совместную заявку с Белоруссией или Украиной", — сказал Шишкарев.

"С Украиной мы сейчас реально обсуждали такой вариант. Почему нет? Я уверен, что ситуация начнет улучшаться, ускорятся интеграционные процессы. Быть может, большой вклад в это внесет и спорт", — подчеркнул он.

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В 2020 году чемпионат Европы пройдет в Дании и Норвегии, в 2022 году турнир примут три страны — Словения, Черногория и Северная Македония.