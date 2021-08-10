Бубка выиграл последний чемпионат мира

Бубка 35 раз обновлял мировые рекорды. Фото: athleticsweekly.com

10 августа 1997 года легендарный украинский прыгун с шестом Сергей Бубка выиграл шестой и последний свой чемпионат мира.

Для победы Бубке хватило прыжка на 6 м 1 см. Ближайший преследователь - Максим Тарасов из России прыгнул на 5 м 96 см. Бронзовый призер американец Дин Старки закончил соревнования с показателем 5 м 91 см.

Украинец со второй попытки взял начальную высоту 5 м 70 см. Так же со второй попытки прыгнул на 5 м 91 см. А потом Бубка с первой попытки взял 6 м 1 см и закрыл вопрос с победителем.

После победы Сергей трижды штурмовал рекордную высоту 6 м 15 см, но трижды сбил планку.

Мировой рекорд Сергея Бубки - 6 м 14 см был установлен в итальянском Сестриере в 1994 году. Его побил шведский прыгун Арман Дюплантис только в сентябре 2020-го, прыгнув на 6 м 15 см.

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Сергей Бубка шесть раз выигрывал чемпионаты мира с 1983-го по 1997 год. Лишь раз он победил на Олимпиаде в 1988 году. Последний раз украинец соревновался на Олимпиаде в Сиднее-2000 в возрасте 37 лет.