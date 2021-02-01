"Брюгге" выиграл седьмой поединок подряд

Баст Дост забил за "Брюгге" 5 мячей в 6 матчах. Фото: Gettyimages.com

В поединке 23-го тура чемпионата Бельгии "Брюгге" победил "Стандард" -3:1.

Гости вышли вперед в самом начале игры. После подачи со штрафного Мервель Бокади головой переправил мяч в сетку. "Брюгге" за 15 минут восстановил равновесие усилиями Ханса Ванакена. В конце тайма Бас Дост оказался первым на добивании и вывел хозяев вперед.

В начале второй части декабря Ноа Ланг забил третий мяч в ворота "Стандарта". Хозяева могли довести игру до разгрома, но уменьшил скорости и остановился на достигнутом. Таким образом "Брюгге" одержал 7-ю подряд победу в чемпионате.

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Игрок сборной Украины Эдуард Соболь провел на поле 70 минут в составе "Брюгге".

Соперник киевского "Динамо" в 1/16 Лиги Европы уверенно лидирует в чемпионате Бельгии. "Брюгге" набрал 57 очков и оторвался он "Генка" на 14 пунктов.

"Динамо" и "Брюгге" проведут первый матч 18-го февраля в Киеве через неделю команды сыграют в Бельгии.