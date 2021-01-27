Стало известно, допустят ли зрителей на матч "Динамо" - "Брюгге"

"Динамо" и "Брюгге" уже встречались в 2019 году. Фото: ФК "Динамо" Киев

Первый матч 1/16 Лиги Европы между "Динамо" и "Брюгге" пройдет без зрителей.

Ситуация с коронавирусом в Украине не позволяет провести матч со зрителями, сообщает "Чемпион".

Есть прямой запрет на посещение зрителями спортивных событий. За последние сутки было зафиксировано 145 летальных случаев и госпитализированы 2430 человек.

Адаптивный карантин будет продолжен и в марте-апреле. Поэтому в ближайшие месяцы рассчитывать на поддержку команды на стадионе не стоит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соперник "Динамо" в Лиге Европы продал лучшего бомбардира

Поединок "Динамо" - "Брюгге" запланирован на 18 февраля. Начало игры - в 19:55.