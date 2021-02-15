"Брюгге" получил отдых перед матчем против "Динамо"

Соперник "Динамо" в Лиге Европы "Брюгге" получил отдых перед визитом в Украину.

Матч 26-го тура чемпионата Бельгии "Шарлеруа" - "Брюгге" отменили из-за негодного состояние газона, сообщает сайт бельгийского клуба.

Часть поля было заснеженной, а газон - слишком жестким. Футболисты рисковали получить травмы на таком поле.

Инспекция признала, что матч не может состояться в таких условиях. Игру перенесли на неопределенный срок.

Автор: ФК "Брюгге"

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18 февраля в Киеве "Динамо" примет "Брюгге" в 1-м матче стадии 1/16 финала Лиги Европы. Ответная игра запланирована через неделю в Бельгии.