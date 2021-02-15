Матч "Динамо" - "Брюгге" на грани срыва

"Динамо" и "Брюгге" играли в квалификации ЛЧ в 2019 году. Фото: ФК "Динамо" Киев

Первый поединок 1/16 Лиги "Динамо" - "Брюгге" может не состояться из-за неблагоприятных погодных условий.

Поединок могут отменить из-за сильных морозов, которые ожидаются в столице Украины, сообщает Het Nieuwsblad.

Согласно правилам УЕФА, один из клубов вправе отказаться от проведения матча, если температура воздуха ниже 15 градусов. В день матча в вечерний период в Киеве прогнозируют температуру близкую к минус 15 градусов.

Пока неизвестно, пойдет на такой шаг "Брюгге", но исключать такую возможность не стоит.

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Поединок "Динамо" - "Брюгге" запланирован на четверг, 18 февраля. Начало матча в 19:55.