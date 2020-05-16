Брынзак рассказал о зарплатах украинских биатлонистов

 
Ексклюзивы
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 585
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 333
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 315
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 2106
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1314
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 891
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 153
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1611
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1035
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2214
Фото
Все фото
11
15
11
9
10
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
Самая горячая девушка-арбитр в мире: фото сексуальной Каролины Бояр
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
Видео
Все видео
Два украинца вошли в символическую сборную Канады всех времен
Два украинца вошли в символическую сборную Канады всех времен
В Греции между собой жестоко подрались болельщики
В Греции между собой жестоко подрались болельщики
Ястремская представила свою дебютную песню
Ястремская представила свою дебютную песню
На финал в Базель полетели самолетом Щербицкого – Решко
На финал в Базель полетели самолетом Щербицкого – Решко
Как умирали выдающиеся футбольные тренеры
Как умирали выдающиеся футбольные тренеры
Интервью
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 585
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2214
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3321
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 783
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4167
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
15 мая 2020
Просмотров: 468
Дванадцять років карантину
Ясно, що виплавляти доменний чавун, будувати атомні авіаносці чи запускати на орбіту штучні супутники Землі бажано в колективі й на робочому місці. ...
суббота, 16 мая 2020 13:36

Брынзак рассказал о зарплатах украинских биатлонистов

  Комментировать
Брынзак рассказал о зарплатах украинских биатлонистов
Брынзак наконец-то нашел тренера для женской сборной. Фото Биатлон ком юа

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о заработках украинских биатлонистов - сюда входят как различные стипендии и оклады в силовых структурах, так и призыве на международных турнирах.

Брынзак заявил, что последствия коронавируса не отразятся на зарплатах членов штатной сборной по линии министерства, а также рассказал, сколько зарабатывают украинские биатлонисты в некризисный период. Об этом он рассказал в интервью "Главкому".

В штатной сборной зарплаты по линии министерства останутся. Кроме того, по 500 долларов стипендии выделил национальный олимпийский комитет. 13 наших представителей будут иметь такой оклад к Олимпиаде в Пекине. Некоторые имеют по пол оклада в Нацгвардии, СБУ или Пограничных войсках. О зарплате спортсменов я как раз беспокоюсь меньше всего. Главное, чтобы нам удалось создать условия для подготовки, - рассказал он.

Брынзак назвал сумму, которую в оптимальных, некризисных условиях зарабатывают наши ведущие биатлонисты.

"Все зависит от того, как они выступают на этапах Кубка мира. Это доступная информация. Призовые за первое место - 16 000 евро. Сейчас Международный союз биатлонистов оплачивает первых 20 позиций. 20 место" стоит "500 евро. Конечно, из призовых вычитаются налоги - 25-30% в зависимости от государства. Я этих денег не считаю и на них не претендую. Что кто заработает, то и имеет", - рассказал Брынзак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Брынзак расскзал, что он хочет забрать в России

Ранее женская сборная Украины с нового сезона получила нового главного тренера. Им стал наставник мужской команды словак Юрай Санитра.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Брынзак рассказал о зарплатах украинских биатлонистов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

Госдума запретила обращение гривны в Крыму

Алкоголь по часам и новогодние застолья с лимонадом: ввели "сухой закон"

На Евровидении пили украинскую водку и играли на трембите

Восстание узников подавили танками

Желтые Воды: первая победа казаков над поляками

Самое читаемое
Какие украинские слова метко заменяют &quot;блин&quot;, &quot;типа&quot; и &quot;вообще&quot;
Какие украинские слова метко заменяют "блин", "типа" и "вообще" 1 Просмотров: 38043
На королевской свадьбе погибли 139 человек
На королевской свадьбе погибли 139 человек
 Просмотров: 8127
Идеальная пол: показали 20 идей дизайна гостиной
Идеальная пол: показали 20 идей дизайна гостиной
21
 Просмотров: 6696
Жену Монатика подозревают в беременности
Жену Монатика подозревают в беременности
3
 Просмотров: 6003
35-летняя женщина подорвалась на мине боевиков (18+)
35-летняя женщина подорвалась на мине боевиков (18+)
3
 1 Просмотров: 4761
Спорт
Украинцы никогда не одолеют коррупцию – глава профсоюза футболистов Нидерландов
Украинцы никогда не одолеют коррупцию – глава профсоюза футболистов Нидерландов Просмотров: 279
Два украинца вошли в символическую сборную Канады всех времен
Два украинца вошли в символическую сборную Канады всех времен
 Просмотров: 198
Брынзак расскзал, что он хочет забрать в России
Брынзак расскзал, что он хочет забрать в России Просмотров: 342
Бой с моделью. Алиев решил пойти в бокс.
Бой с моделью. Алиев решил пойти в бокс. Просмотров: 333
"Гент" с украинцами в составе будет выступать в Лиге чемпионов
"Гент" с украинцами в составе будет выступать в Лиге чемпионов Просмотров: 144
Больше всего комментируют
8
Зеленский продлил запрет российских соцсетей
7
Рябошапка рассказал, как объяснял Зеленскому, что дела против Порошенко неперспективные
2
Сергей Стерненко прокомментировал подозрение нападавшим на него
1
В жару работодатель привозит мороженое – украинец о реалиях заработков в Израиле
1
Саакашвили ищет реформаторов в Facebook
Голосов: 416
Голосование Будете ли вы болеть за Ломаченко и Усика во время их следующих боев?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua