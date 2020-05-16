Брынзак рассказал о зарплатах украинских биатлонистов

Брынзак наконец-то нашел тренера для женской сборной. Фото Биатлон ком юа

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о заработках украинских биатлонистов - сюда входят как различные стипендии и оклады в силовых структурах, так и призыве на международных турнирах.

Брынзак заявил, что последствия коронавируса не отразятся на зарплатах членов штатной сборной по линии министерства, а также рассказал, сколько зарабатывают украинские биатлонисты в некризисный период. Об этом он рассказал в интервью "Главкому".

В штатной сборной зарплаты по линии министерства останутся. Кроме того, по 500 долларов стипендии выделил национальный олимпийский комитет. 13 наших представителей будут иметь такой оклад к Олимпиаде в Пекине. Некоторые имеют по пол оклада в Нацгвардии, СБУ или Пограничных войсках. О зарплате спортсменов я как раз беспокоюсь меньше всего. Главное, чтобы нам удалось создать условия для подготовки, - рассказал он.

Брынзак назвал сумму, которую в оптимальных, некризисных условиях зарабатывают наши ведущие биатлонисты.

"Все зависит от того, как они выступают на этапах Кубка мира. Это доступная информация. Призовые за первое место - 16 000 евро. Сейчас Международный союз биатлонистов оплачивает первых 20 позиций. 20 место" стоит "500 евро. Конечно, из призовых вычитаются налоги - 25-30% в зависимости от государства. Я этих денег не считаю и на них не претендую. Что кто заработает, то и имеет", - рассказал Брынзак.

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Ранее женская сборная Украины с нового сезона получила нового главного тренера. Им стал наставник мужской команды словак Юрай Санитра.