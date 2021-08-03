Бродский нецензурно обругал Шевченко

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский эмоционально высказался об уходе Андрея Шевченко с должности главного тренера национальной команды по футболу.

Бродскому не понравилось желание Шевченко перейти на клубную работу.

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"Конечно, Андрей Шевченко имеет право хотеть 3 миллиона, но я считаю, что он га**он. Фу ", - написал Бродский в Facebook.

По сообщению СМИ, Шевченко покинул сборную, потому что не смог договориться по новому контракту. Наставник хотел увеличение зарплаты.

Контракт Андрея Шевченко с УАФ завершился 31 июля. Наставник не хочет подписывать новое соглашение. Среди главных кандидатов - Мирон Маркевич и Сергей Ребров. 1 сентября сборная Украины сыграет против Казахстана в рамках отбора к Кубку мира.