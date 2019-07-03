Бразилия уверенно переиграла Аргентину

Месси снова остался без трофея

3 июля в Белу-Оризонти на стадионе "Минейрао" прошел первый полуфинальный поединок Кубка Америки 2019, в котором играли сборные Бразилии и Аргентины. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голы в составе бразильцев забили Габриэл Жезус и Фирмино.

Почти с первых минут матча "пентакампеоны" взяли игру под свой контроль. В середине первого тайма Дани Алвес филигранно обошел нескольких оппонентов, отдал на ход Фирмино, а Бобби в свою очередь прострелил на Габриэля Жезуса - 1:0. Первый тайм полностью прошел под контролем хозяев турнира, несмотря на то, что аргентинцы создали больше опасных моментов. Так, Леандро Паредес сделал дальний выстрел при счете 0:0, но мяч пролетел выше ворот. Также была перекладина после навеса со штрафного, но "альбиселесте" не сумели затолкать мяч в сетку. Об этом пишет football.ua



Бразильцы полностью перекрыли оппоненту все зоны для развития атак, а лидера команды Месси одновременно опекало сразу несколько игроков. Все, на что гости могли рассчитывать, так это стандарты, из которых и были созданы опасные моменты в первом тайме.

К мячу подошел Месси, напомнив о голе в полуфинале Лиги чемпионов на Камп Ноу

На второй тайм аргентинцы вышли более активными. Месси начал получать немного больше пространства. На 66-й минуте Лео выгрыз мяч в борьбе и сам для себя создал момент, но пушечным ударом попал в штангу. Атака не закончилась, форвард "Барселоны" снова подхватил мяч и с острого угла прострелил во вратарскую, но Агуэро на него не среагировал.

Чуть позже Аргентина заработала опасный штрафной у ворот Алиссон. К мячу подошел Месси, напомнив о голе в полуфинале Лиги чемпионов на Камп Ноу, однако сегодня бразильский кипер выиграл эту дуэль, сделав шикарный сейв и спокойно получив мяч из "девятки". К слову, вратарь "Ливерпуля" пока не пропустил на турнире ни одного гола.

Пока Месси пытался завести своих партнеров по команде, Жезус выцарапал мяч в центре поля, убежал от нескольких оппонентов и выкатил на Фирмино. Ему оставалось только попасть в пустые ворота - 2:0.

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В финале сборная Бразилия сыграет против победителя второго полуфинального поединка, в котором померяются силами сборные Чили и Перу.