Количество толстосумов в английском футболе может увеличиться благодаря переходу "Нюкасла" в руки новых владельцев.

Сводный брат шейха Мансура, который обладает чемпионом Англии, близок к покупке "Ньюкасла".

В Ньюкасла в ближайшее время может измениться владелец, сообщает "Daily Mail".

"Сорок" хочет приобрести шейх Халид бин Султан бен Заид Аль Нахайян, сводный брат владельца "Манчестер Сити"шейха Мансура. Согласно источникам издания, Майк Эшли согласился продать Ньюкасл за 350 миллионовфунтов.

В официальном заявлении представители шейха сообщили, что соглашение уже подписано. "Ньюкасл" подтвердил эту информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Большой шаг вперед" – в "Манчестере" похвалили Зинченко

В этом сезоне "Нюкасл" занял 13 место в АПЛ набрав 45 очков.