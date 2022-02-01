Боятся агрессии России. Американские баскетболисты бегут из Украины

Экс-баскетболист "Запорожья" Эван Максвелл. Фото: БК "Запорожье"

Уже несколько американских баскетболистов покинули украинские клубы из-за военной агрессии России.

Дювон Максвелл ушел из "Черкасских Мавп" на прошлых выходных, о чем сообщил в своем интервью для французской прессы, информирует Telegram-канал Proshuta.basketball.

По словам баскетболиста, он и его семья были испуганы, поэтому приняли такое решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка Ягупова вывела свою команду в четвертьфинал баскетбольной Евролиги

До Дювона покинул БК "Запорожье" и Украину по соображениям безопасности его однофамилец Эван Максвелл.

Сегодня, 1 февраля, из "Химика" ушел Дион Эдвин. Он прекратил сотрудничество с клубом и уже покинул нашу страну.

По данным источника, Эдвин пополнил ряд исполнителей, чей отъезд связан с опасениями за собственную безопасность из-за возможной военной атаки РФ на Украину.

Чемпион Украины по баскетболу "Прометей" драматически пробился в когорту 16-ти лучших команд Лиги чемпионов.