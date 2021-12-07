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вторник, 07 декабря 2021 09:21

Боя с Усиком не будет? Фьюри заговорил о завершении карьеры

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Боя с Усиком не будет? Фьюри заговорил о завершении карьеры
Тайсон Фьюри имеет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Фото: Getty Images

Чемпион мира в супертяжелой категории по версии WBC 33-летний Тайсон Фьюри заговорил о завершении профессиональных выступлений.

Еще в следующем году поклонники "цыганского короля" могут наслаждаться его пребыванием в ринге.

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"Всю свою жизнь я не видел того, что буду боксировать до 40. Думаю, что еще около года и повешу перчатки на гвоздь. Осталось всего несколько поединков. Я уйду, ведь мне нечего будет больше доказывать, у меня не осталось незаконченных дел.

Если WBC назначит Уайта обязательным претендентом на мой пояс, то мы проведем бой. А к тому времени о чем говорить? Согласился ли я на титул Franchise? Не знаю, пока такие предложения мне не поступали. А если будут, то задумаюсь над ними", – рассказал Тайсон в эфире канала iFL TV.

Тайсон Фьюри в последнем поединке победил Деонтоя Уайлдера. Британец второй раз нокаутировал соперника и успешно защитил титул чемпиона WBC.
Следующим соперником британца может стать Александр Усик. "Цыганский король" не прочь побоксировать с украинцем, но от реванша должен отказаться Энтони Джошуа.

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