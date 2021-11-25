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Станет ли Усик абсолютным чемпионом? Фьюри назвал боксеров, с которыми он хочет провести бой

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Станет ли Усик абсолютным чемпионом? Фьюри назвал боксеров, с которыми он хочет провести бой
Тайсон Фьюри имеет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Фото: Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсор Фьюри назвал двух боксеров, с которыми хочет выйти в ринге.

Среди них другой чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и британец Энтони Джошуа.

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Нет, я не заинтересован в поединке с Джо Джойсом. Меня не интересует Диллиан Уайт. Я каждый день кайфую от себя, вот и все. Я всегда говорил, что меня интересуют только два боя – с Энтони Джошуа и Александром Усиком.

Остальное мне неинтересно. Буду ли я драться в феврале, если не достану Усика или Джошуа? Тогда мы и увидим, не правда ли? Сейчас ноябрь, так что за несколько месяцев многое может произойти", - сказал Фьюри в комментарии Boxingnews 24.

Ожидается, что Фьюри в конце 2022 может выйти на поединок с Александром Усиком, если украинец победит в реванше Энтони Джошуа.

В последнем поединке Фьюри нокаутировал Деонтая Уайлдера в 11-м раунде.

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