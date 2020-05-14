"Боя с Ломаченко не будет": Теофимо Лопес заявил об отмене поединка с украинцем

Из-за карантина Теофимо Лопес не может найти себе соперника. Фото: Frontproof Media

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не состоится.

Американский боксер пожаловался, что поединок не удастся провести из-за отсутствия авиасообщения между Украиной и США. Ломаченко не может прилететь в Америку для проведения боя.

"Боя с Ломаченко не будет. Он в Украине и не может вылететь из-за запрета на перелеты. Он не может прилететь в США.

Мы пытались организовать бой с Девином Хейни, но ответа так и не получили. К сожалению, большинство ребят из топ-15 рейтинга IBF в моем легком дивизионе сейчас находятся не в США. Черт", - цитирует Лопеса sport.ua.

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Бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом должен был состояться в конце мая, но его отменили из-за пандемии коронавируса. Новая дата поединка так и не была названа.