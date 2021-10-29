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пятница, 29 октября 2021 15:55

Босния и Герцеговина объявила состав на сборную Украины

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Босния и Герцеговина объявила состав на сборную Украины
Эдин Джеко выступает за "Интер" с 2021 года. Фото: Gettyimages.com/

Наставник сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петьев объявил заявку команды на ноябрьские матчи.

Боснийцы проведут решающие игры отбора Кубка мира против Финляндии и Украины.

В состав вернулись ведущих игроков команды – Пянич, Крунич, Саничанин, Цимирот.

Вратари: Ибрахим Шехич ("Коньяспор", Турция), Никола Василь ("Санкт-Паули", Германия), Кенан Пирич ("Атромитос", Греция).

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Защитники: Бронимир Ципетич ("Локомотив", Хорватия), Матео Сушич ("ЧФР Клуж", Румыния), Юсуф Газибегович ("Штурм", Австрия), Сеад Колашинац ("Арсенал", Англия), Элдар Чивич, Аднан – "Ференцварош", Венгрия), Анел Ахмедходжич ("Мальме", Швеция), Деннис Хаджикадунич ("Ростов", Россия), Синиша Саничанин ("Партизан", Сербия), Александар Йовичич ("Горица", Хорватия), Айдин Нуки ("Тузла").

Полузащитники: Амир Хаджиахметович ("Коньяспор", Турция), Раде Крунич ("Милан", Италия), Миралем Пьянич ("Бешикташ", Турция), Амер Гояк ("Динамо", Хорватия), Гойко Цимирот ("Стандард") ), Бельгия), Мирослав Стеванович ("Серветт", Швейцария), Аде Налич ("Мальме", Швеция), Эльмедин Жиликич ("Олимпия", Словения), Элвис Шарич ("Горица").

Нападающие: Эдин Джеко ("Интер", Италия), Лука Менало ("Динамо" С, Хорватия), Эрмедин Демирович ("Фрайбург", Германия), Смаил Превляк ("Эйпен", Бельгия).

13 ноября Босния сыграет дома против Финляндии, а через три дня будет также принимать Украину.

В турнирной таблице нашей группы лидирует Франция, которая на четыре очка опережает Украину. Команда Петракова на очко и два опережает финнов и боснийцев, но имеет на игру больше.

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Дата
29
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