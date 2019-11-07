"Боруссия" не хочет платить за переход Ярмоленко

Андрей Ярмоленко уже полтора сезона выступает в АПЛ в составе "Вест Хэма". Фото: ФК "Динамо"

Переход Андрея Ярмоленко в "Боруссии" Дортмунд обрастает новыми деталями.

Бывший клуб Андрея Ярмоленко - дортмундская "Боруссия" - не планирует выплачивать так называемый платеж солидарности за переход украинском в размере 301 578,95 евро черниговской школе "Юность", сообщает "Футбол 24".

Немецкая сторона утверждает, что согласно договору, заключенного с "Динамо", именно киевский клуб обязан взять на себя все выплаты.

Ранее ФИФА открыла производство против "Динамо" и "Боруссии" в деле трансфера Ярмоленко и обязала оба клуба выплатить долг за трансфер Андрея летом 2017-го года.

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Андрей Ярмоленко перешел в дортмундскую "Боруссию" летом 2017 года. За трансфер игрока киевское "Динамо" получило 25 миллионов евро.