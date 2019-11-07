"Боруссия" не хочет платить за переход Ярмоленко

 
Ексклюзивы
1/5
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 360
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 783
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1863
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2124
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 4977
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1638
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 972
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5400
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 738
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6723
Фото
Все фото
14
3
15
13
16
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Видео
Все видео
"Ман Сити" доигрывал матч против "Аталанты" с полевым игроком в воротах
"Ман Сити" доигрывал матч против "Аталанты" с полевым игроком в воротах
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Поражение россиян и мадридский разгром турок: результаты матчей среды Лиги чемпионов
Поражение россиян и мадридский разгром турок: результаты матчей среды Лиги чемпионов
Пятов исправил ошибку Каштру
Пятов исправил ошибку Каштру
"Шахтер" не смог победить "Динамо" Загреб
"Шахтер" не смог победить "Динамо" Загреб
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 972
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 747
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3492
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2007
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 1026
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
четверг, 07 ноября 2019 13:38

"Боруссия" не хочет платить за переход Ярмоленко

  Комментировать
&quot;Боруссия&quot; не хочет платить за переход Ярмоленко
Андрей Ярмоленко уже полтора сезона выступает в АПЛ в составе "Вест Хэма". Фото: ФК "Динамо"

Переход Андрея Ярмоленко в "Боруссии" Дортмунд обрастает новыми деталями.

Бывший клуб Андрея Ярмоленко - дортмундская "Боруссия" - не планирует выплачивать так называемый платеж солидарности за переход украинском в размере 301 578,95 евро черниговской школе "Юность", сообщает "Футбол 24".

Немецкая сторона утверждает, что согласно договору, заключенного с "Динамо", именно киевский клуб обязан взять на себя все выплаты.

Ранее ФИФА открыла производство против "Динамо" и "Боруссии" в деле трансфера Ярмоленко и обязала оба клуба выплатить долг за трансфер Андрея летом 2017-го года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" разгромило ПАОК в Юношеской Лиге чемпионов

Андрей Ярмоленко перешел в дортмундскую "Боруссию" летом 2017 года. За трансфер игрока киевское "Динамо" получило 25 миллионов евро.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Боруссия" не хочет платить за переход Ярмоленко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
ноября

Заключили военное соглашение с Польшей

Россияне изменили отношение к украинскому правительству

Приняли документ, который закрепил существование Украины в составе России

Договорились о новой линии разграничения фронта

Студенты пропустили военный парад на Крещатик

Николая любили девушки, любят и будут любить: Винграновскому 83

На корабле перевозили золото и экспонаты крымских музеев

Самое читаемое
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
Платье-сетка и голая грудь: самые странные наряды MTV Europe Music Awards
14
 Просмотров: 18315
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки
Оставил записку и вышел в окно. 11-классника нашли мертвым возле многоэтажки Просмотров: 12906
Показали, как поделят область после административной реформы
Показали, как поделят область после административной реформы Просмотров: 11754
Родители нашли мертвым 11-летнего сына
Родители нашли мертвым 11-летнего сына Просмотров: 11107
Одесса попрощалась с убитой Дарьей Дробот
Одесса попрощалась с убитой Дарьей Дробот
5
 Просмотров: 10269
Спорт
Усик хочет драться с Чисорою - промоутер украинца
Усик хочет драться с Чисорою - промоутер украинца Просмотров: 189
"Решил перейти в "Шахтер", чтобы помочь семье с кредитом" - Срна
"Решил перейти в "Шахтер", чтобы помочь семье с кредитом" - Срна Просмотров: 819
"Нужно настраиваться только на победу" - Михайличенко перед игрой против "Копенгагена"
"Нужно настраиваться только на победу" - Михайличенко перед игрой против "Копенгагена" Просмотров: 117
"Ман Сити" доигрывал матч против "Аталанты" с полевым игроком в воротах
"Ман Сити" доигрывал матч против "Аталанты" с полевым игроком в воротах
 Просмотров: 783
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре города
 Просмотров: 756
Больше всего комментируют
18
ГБР взялось за Софию Федыну
6
Кличко обвиняют в госизмене
5
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
3
Украинскую отаманшу убил предатель
2
Известно, кто выпустил смертельную пулю в 5-летнего Кирилла Тлявова
Голосов: 745
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua