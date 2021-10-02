Большую часть карьеры не общались — Милевский рассказал о Суркисе

Карьере Милевского помешала дружба с Алиевым.Фото: zbirna.com

Бывший украинский нападающий Артём Милевский рассказал о взаимоотношениях с президентом киевского "Динамо" Игорем Суркисом.

"Мы очень плохо с ним расходились, когда я уходил из "Динамо". Я хотел играть в Италии, он это знал. Были возможности так сделать, чтобы меня отпустить, но он не захотел. Мы ругались, слали друг друга на три буквы. Большую часть времени не общались. Никто ни с кем не хотел дружить, не разговаривал. Понимаю, что своими ограничениями он пытался всё делать нам в благо, для команды. Он прав был. Я сейчас могу зайти к нему, нормально поговорить. Всё в прошлом.

Суркис — очень сложный человек. Человек, который управляет таким клубом, не может быть лёгким. Он бывает очень вспыльчивым, бывает очень добрым, бывает разным. Главное, найти с ним общий язык. Типичный хозяин клуба — строгий и требовательный", — сказал Милевский.

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Артем Милевский выступал за "Динамо" с 2002 по 2013 год. За это время сыграл 178 матчей, в которых забил 57 мячей.