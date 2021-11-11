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четверг, 11 ноября 2021 19:03

Болгария невероятным образом удержала ничью с Украиной

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Болгария невероятным образом удержала ничью с Украиной
Украина проведет генеральную репетицию перед Боснией. Фото: УАФ

Добрый вечер!

Сегодня после продолжительного перерыва сборная Украины возвращается в Одессу, где сыграет последнюю товарищескую игру перед решающим матчем отбора на Кубок мира против сборной Боснии.

Пока неизвестно, как эту игру рассматривает тренер сборной Александр Петраков: как последнюю репетицию основы перед матчем года, или как проверку ближайшего резерва. Однако в любом случае нашей команде необходима победа, которая создаст позитивный психологический фон перед поездкой в ​​боснийский город Зеница.

Слишком мало мы побеждали в этом году и лишняя победа нам точно не помешает.

Стали известны стартовые составы команд.

Украина: Бущан, Соболь, Кривцов, Матвиенко, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Тымчик, Зубков, Ярмоленко, Довбик

Запасные: Пятов, Ризнык, Корниенко, Качараба, Караваев, Степаненко, Коваленко, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Сикан, Яремчук

Болгария: Михайлов, Велковски, Димитров, Христов, Йорданов, Неделев, Цонев Б., Цонев Р., Кирилов, Десподов, Илиев А.

Запасные: Вуцов, Караджов, Турицов, Петков, Янков, Костадинов, Иванов, Минчев, Чочев, Илиев Д., Цветанов, Илиев И.

Игра началась!

1 мин. Зинченко! Ярмоленко прошел по правому флангу и отдал Зинченко. Тот как в матче со Швецией бил с отскоком от земли, но мяч перелетел ворота.

3 мин. Болгария ответила атакой по правому флангу, но до удара дело не дошло.

6 мин. Снова проход Ярмоленко, но Зубков не успел на прострел.

8 мин. Да что такое! Снова проход Ярмоленко, снова удар Зинченко и снова неудачный удар.

11 мин. Тымчик классным подкатом отобрал мяч у Цонева, но арбитр считал, что украинец действовал слишком жестко.

12 мин. Зубков!! Бил с трех метров после навеса того же Ярмоленко и не попал. Выше ворот!

15 мин. Гол забивают наши, но Довбик залез в офсайд и классный прострел Тымчика ушел в мусорную корзину.

18 мин. Замена в Болгарии. Вместо Иорданова вышел Турицов. Травмировался защитник.

19 мин. Зинченко в третий раз бил после прострела с правого фланга, но снова неудачно. На этот раз попадает в соперника.

21 мин. После углового мяч засуетился в штрафной гостей, но ударить никто не сумел. Просто шквал атак украинцев.

24 мин. Турицов сбил Зубкова, когда тот на вираже входил в штрафную. Штрафной удар пробил Малиновский, но не попал.

26 мин. Зубков пробил, Михайлов парировал, но не дали добить защитники.

30 мин. Успокоилась игра. Сумели сдержать болгары затяжной стартовый штурм нашей команды.

35 мин. 0:1. А вот болгары забивают чуть ли не в первой серьезной атаке. Матвиенко сбросил Тимчику, тот проиграл борьбу и Кириллов пробил Бущана.

Очень бессмысленный гол. Давно такого не видел.

38 мин. Зубков! Ну что за невезучий игрок! Вышел один на один и попал в ногу даже не голкиперу, а бросившемуся под удар защитнику!

41 мин. И снова проход Зубкова и прострел ничем не завершается. Некому добить!

42 мин. А теперь Довбик с трех метров не может замкнуть прострел Тимчика. 14:3 по моментам!!!

45 мин. Штрафной с 25 метров в исполнении Малиновского не впечатляет. Выше ворот.

45 мин. Зинченко на последних секундах сумел пробить, Довбик добивал, но Михайлов отбивал и руками, и ногами. И все же отразился.

Перерыв.

46 мин. Много замен у команд. На воротах болгар Вуцов вместо Михайлова. А у нас Ризнык меняет Бущана.

Степаненко вышел вместо Сидорчука, а вместо Довбика играет Яремчук.

48 мин. Ох-ох. Зинченко пробил по диагонали в дальний угол и попал в штангу. Ну, что такое?

49 мин. Кирилов чуть не сделал дубль. Выходил один на один, но защитники и голкипер Украины так и не дали пробить.

53 мин. Десподов пробил штрафной и снова неудачно. Над воротами сегодня пробивают соперники.

55 мин. Хороший удар Малиновского со штрафного в правом нижнем углу выловил вратарь Вуцов.

56 мин. Наши сегодня забивают только из офсайда. В этот раз отличился Ярмоленко.

58 мин. Яремчук из центра вратарской без сопротивления соперника не попадает в ворота. Почему-то меня это уже не удивляет.

61 мин. Цыганков меняет Зубков.

64 мин. Малиновский почти с угловой отметки бил в ближний угол и снова не попадает.

66 мин. Эмоций уже не осталось! Яремчук сбросил под удар Малиновскому, но Вуцов сумел сложиться и потянул удар!

67 мин. Ярмоленко забивает наш третий гол из офсайда. Ну и ну! И под недовольный шум Коваленко выходит вместо Соболя.

70 мин. Янков и Костадинов выходят вместо Цонева и Десподова.

72 мин. Зинченко сильно отдал на ход Коваленко и Виктор не успел к мячу.

73 мин. Малиновский, Яремчук и Ярмоленко разыграли классную комбинацию, но Андрей не реализует выход один на один. Заколдовали нас сегодня. Но главное чтобы в Боснии удалось забивать!

76 мин. Кривцов после паса Малиновского решил испытать свое счастье, но куда там! Вуцов все берет!

78 мин. Гармаш выходит на замену, Малиновский покидает поле и давит руку Петракову.

79 мин. Гоол!! Степаненко издалека забивает без шансов для Вуцова. Вот кто расколдовал ворота!

82 мин. Ярмоленко бил в дальний угол и, казалось, без шансов для вратаря, но Вуцов снова потащил. Невероятно!

87 мин. Наши уже устали. Идут вперед, но без особой изобретательности.

90 мин. 4 минуты добавил арбитр.

90+1 Коваленко после прострела Ярмоленко не забивает почти в пустые ворота. Это был шанс! И сразу же Яремчук не попадает в угол! А не попадает, потому что Вуцов тянет кончиками пальцев.

90+4 Прострел Тимчика и удар Зинченко застреет в ногах тысячи болгарских защитников.

Все.

Невероятный был матч. Масса моментов, три гола из офсайдов и итоговая ничья. Давно не было такого невезения!

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Решающие матчи нашей группы будут сыграны 13 и 16 ноября. В субботу сборная Боснии будет принимать команду Финляндии, а во вторник – Украину. После этих матчей и определится обладатель второго места в группе.

Автор: Юрий Стригун
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