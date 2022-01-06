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четверг, 06 января 2022 08:13

Болел восемь дней. Шевченко выздоровел после коронавируса

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Болел восемь дней. Шевченко выздоровел после коронавируса
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Главный тренер "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко выздоровел от коронавируса.

Наставник "грифонов" сдал отрицательный тест на ковид, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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Шевченко сможет руководить своей командой в матче чемпионата Италии против "Сассуоло", которая состоится 6 января. Болезнь у Шевченко протекала без симптомов.

Пропустит игру капитан "Дженоа" Доминик Кришито который одновременно заболел с Шевченко в конце 2021 года.

Матч "Сассуоло" – "Дженоа" начнется в 17.30. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября 2021 года. Украинский наставник смог завоевать два очка у Серии А. Предыдущим местом работы Шевченко была сборная Украины.

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Дата
06
января

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