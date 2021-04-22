Боксер устроил скандал перед боем Кличко

22 апреля 2014 года в немецком Оберхаузене украинский чемпион мира Владимир Кличко и австралиец Алекс Леапаи провели совместную пресс-конференцию перед боем между собой. Он был запланирован на 26 апреля. Для Кличко это была 16-я защита титула IBF, 12-я - титула WBO и шестая - титула WBA в супертяжелом весе.

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Во время пресс-конференции большее внимание представителей СМИ привлек бывший чемпион мира, американец Шеннон Бриггс. Предыдущий свой бой он провел в октябре 2010-го - проиграл единогласным судейским решением Виталию Кличко в бою за титул WBC. Теперь он навязчиво требовал от Владимира Кличко дать ему еще один чемпионский шанс.

Бриггс снял свою черную футболку и швырнул с нескольких метров в Кличко

Американец ворвался на пресс-конференцию Кличко и Леапаи, начал громко кричать и выражать недовольство, что украинец выбрал для боя Леапаи (в то время первый номер рейтинга WBO. - gazeta.ua), а не его. Разъяренный Бриггс снял свою черную футболку и швырнул с нескольких метров в Кличко - тот успел отвернуться. Украинец пытался успокоить американца, но тот не угомонялся, выкрикивая: "Я - настоящий чемпион!" Через 10 мин. он покинул зал и пресс-конференция продолжилась.

Шеннон Бриггс в 2014 году несколько раз преследовал Владимира Кличко. В марте он ворвался на тренировку Кличко, попытался устроить драку, бросил в него ботинок, который попал Владимиру в грудь. Позже он рассказал, что инцидент на тренировке - только начало и он не остановится, пока не получит бой с Кличко. В августе Бриггс устроил схватку в ресторане в США, где Кличко обедал. А в октябре американец перекинул Кличко в воду, когда тот занимался греблей. "Ты пересек границу", - ответил Владимир. Но бой между ними так и не состоялся.

Собственно бой Кличко - Леапаи вышел прогнозируемо односторонним. Уже в первом раунде австралиец побывал в нокдауне, а в пятом - в нокдауне и в техническом нокауте. Больше на чемпионский бой в своей карьере он не выходил.