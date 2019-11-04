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понедельник, 04 ноября 2019 10:52

Боксер профессионал из Украины стал дальнобойщиком в США

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Боксер профессионал из Украины стал дальнобойщиком в США
Глазков проиграл решающий титульный бой

Экс-претендент на звание чемпиона мира в супертяжелом весе 35-летний Вячеслав Глазков уже третий год работает дальнобойщиком в США.

Об этом сообщает "Чемпион".

Свой последний бой на профессиональном ринге уроженец Луганска провел 16 января 2016-го в Нью-Йорке. Соперником Глазкова был американец Чарльз Мартин, а на кону боя стоял вакантный титул в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF). Для Вячеслава это был бой всей жизни, у него были реальные шансы стать чемпионом мира. Но уже в начале поединка Глазков порвал крестообразную связку коленного сустава и не смог продолжить бой. Ему было засчитано поражение техническим нокаутом.

Далее операция и 6-месячное восстановления. Казалось, возвращение украинском в ринг - дело времени. Но во время пробежки Вячеслав порвал мениск и осенью 2016-го снова лег под нож. А после этого принял решение завершить боксерскую карьеру. Глазкову на тот момент было 32 года.

За чемпионский бой Глазков получил рекордный гонорар в профессиональной карьере. На него украинец приобрел жилье в США и грузовик. На машине стал перевозить грузы. Отметим, что в США работа водителя-дальнобойщика является высокооплачиваемой. Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине-2008 зарабатывает около $10 тыс. в месяц.

После завершения спортивной карьеры Глазков значительно сократил круг своего общения и не поддерживает связей практически ни с кем из своих друзей. 15 октября ему исполнилось 35 лет. Еще можно было бы подумать о возвращении на профессиональный ринг.

Напомним, Виталий Кличко в 37 лет вернулся в бокс после 46-месячной паузы и провел 10 победных чемпионских боев. Тем более менеджером Глазкова был Эгис Климас, известный украинским фанам бокса по работе с Ломаченко, Усиком и Гвоздиком. Климас, наверное, мог бы организовать Глазкову несколько рейтинговых боев, которые показали, может украинец в своем нынешнем состоянии претендовать на нечто большее. Но, судя по всему, в Глазкова уже нет подобных амбиций и его устраивает нынешняя профессия водителя-дальнобойщика.

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По версии авторитетного боксерского портала boxrec.com Вячеслав Глазков занимает 7-е место в рейтинге лучших украинских боксеров-профессионалов независимо от весовых категорий. Впереди только Владимир и Виталий Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, Виктор Постол и Сергей Деревянченко.

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04
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