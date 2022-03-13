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воскресенье, 13 марта 2022 14:38

Спецтема: Война России против Украины

"Бойтесь!" - биатлонистка после олимпиады в Пекине сменила винтовку на автомат

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&quot;Бойтесь!&quot; - биатлонистка после олимпиады в Пекине сменила винтовку на автомат
Чемпионат

Нападение России на Украину не оставило равнодушным многих известных и публичных людей нашей страны. Они пошли защищать родину.

Призер чемпионатов мира и участница Олимпийских игр Анастасия Меркушина сменила биатлонную винтовку на автомат. Она стала старшим лейтенантом пограничной службы.

В строй пограничников стала известна биатлонистка Анастасия Меркушина. Спортсменка в своем выступлении отметила, что сейчас Украина является границей между миром и войной. И она будет защищать свою страну.

Меркушина в прошлом месяце выступала на Олимпиаде в Пекине.

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В общем, на ее счету одна серебряная и три бронзовых медали чемпионатов мира по биатлону.

Анастасии Меркушиной 27 лет.

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя одним из первых селебритис сообщил о том, что записывается в ряды Теробороны Киева. Сегодня, 25 февраля, артист записал видео в соцсетях. Он отметил, что планировал в этот день презентовать в студии новый альбом группы MLNL. Поэт, исполнитель Александр Положинский также записался в ряды Территориальной обороны.

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