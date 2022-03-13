"Бойтесь!" - биатлонистка после олимпиады в Пекине сменила винтовку на автомат

Чемпионат

Нападение России на Украину не оставило равнодушным многих известных и публичных людей нашей страны. Они пошли защищать родину.

Призер чемпионатов мира и участница Олимпийских игр Анастасия Меркушина сменила биатлонную винтовку на автомат. Она стала старшим лейтенантом пограничной службы.

В строй пограничников стала известна биатлонистка Анастасия Меркушина. Спортсменка в своем выступлении отметила, что сейчас Украина является границей между миром и войной. И она будет защищать свою страну.

Меркушина в прошлом месяце выступала на Олимпиаде в Пекине.

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В общем, на ее счету одна серебряная и три бронзовых медали чемпионатов мира по биатлону.

Анастасии Меркушиной 27 лет.

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