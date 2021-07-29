Бойфренд Харлан выиграл две серебряные медали в Токио

Ольга Харлан и Луиджи Самеле. Фото: Instagram.com/olgakharlan

Бойфренд украинской саблистки Ольги Харлан итальянец Луиджи Самеле выиграл две "бронзы" на Олимпиаде в Токио.

Самеле стал третьим в личном категории и в командной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Харлан нужно определиться: на первом плане личная жизнь или фехтование" - тренер сборной Украины

"Однажды ты сказал мне: "Я бы хотел иметь хотя бы одну личную медаль. Пожалуйста, Господи Одну-единственную, пожалуйста!". Ты смеялся, так, будто это что-то недосягаемое. Но я увидела в твоих глазах, что ты этого очень сильно хочешь.

Ты тяжело работал, боролся через боль. И теперь у тебя две олимпийские медали! Я так горжусь тобой, моя любовь! Ты это заслужил. Я тебя очень сильно люблю", - написала украинка в Іnstagram.

Ольга Харлан с 2019 встречается с итальянским саблистов Луиджи Самеле и проживает в Италии. На Играх-2012 в Лондоне итальянец выиграл "бронзу". На Олимпиаде в Токио Харлан вылетела в первом своем поединке.