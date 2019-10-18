Бой Гвоздика и Бетербиева: где и когда смотреть

Гвоздик встретится с Бетербиевым. Фото: Радио Свобода.

19 октября украинец Александр Гвоздик сразится с россиянином Артуром Бетербиевым. На кону - два пояса чемпиона мира Всемирной боксерской совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе до 79,3 килограмма.

Зрители смогут увидеть трансляцию бокса на телеканале "Интер" около 5 утра, сообщает Радио Свобода.

Гвоздик и Бетербиев встретятся на ринге в "Liacouras Center", Филадельфия.

По данным букмекерских котировок, шансы на победу у обоих спортсменов практически равны.

Александр Гвоздик имеет 17 побед из 17-и поединков, и них 14 завершил нокаутом. Имеет пояс чемпиона мира по версии WBC, полученный благодаря победе над канадцем Адонисом Стивенсоном.

Артур Бетербиев имеет 14 побед, каждую завершил нокаутом. Имеет чемпионский пояс по версии IBF, полученный после боя с немцем Энрико Келлингом.

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Американский боксер Патрик Дэй умер после полученных повреждений в поединке с Чарльзом Конуэлл. Бой проходил на вечере бокса, где боксировали Александр Усик и Чазз Уизерспун.