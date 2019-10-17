Американский боксер умер после боя

Патрик Дэй был отправлен в нокаут в 10 раунде. Фото: рейтер

Американский боксер Патрик Дэй умер после полученных повреждений в поединке с Чарльзом Конуэлл. Бой проходил на вечере бокса, где боксировали Александр Усик и Чазз Уизерспун.

Об этом пишет "Спортарена".

Новость о его смерти подтвердил промоутер Лу Дибелла. Травма головы оказалась несовместимой с жизнью.

В бою с Конуэлл 27-летний американец был нокаутирован в десятом раунде, после чего покинул пределы ринга на носилках. После боя он перенес операцию на головном мозге и был введен в искусственную кому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинского боксера признали самым сильным в мировом рейтенге

На протяжении своей профессиональной карьеры Патрик Дэй провел 22 поединка, 17 из которых выиграл (6 - нокаутом). Еще один его бой завершился вничью.