Боится лететь в Украину. У "Динамо" срывается трансфер "нового Кака"

Игорь Гомес всю карьеру выступает за "Сан-Пауло". Фото: Instagram.com/igorgomes

Трансфер полузащитника "Сан Паулу" 22-летнего Игоря Гомеса в "Динамо" на грани срыва.

Гомес решил пока не продвигаться в сторону возможного перехода на Украину, сообщает Gazeta Esportiva.

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Футболист надеялся, что в ближайшее время начнутся переговоры с киевским клубом. Но сейчас бразилец напуган ситуацией в Украине.

Гомес – универсал, может закрыть любую позицию в полузащите, но чаще всего используется как атакующий хавбек. Transfermarkt оценил игрока в €8 млн.

Гомес забил 11 голов и сделал десять ассистистов в 145 матчах за первую команду "Сан-Пауло". Футболиста сравнивают с бывшим звездным игроком "Милана" и сборной Бразилии Кака за схожесть манеры игры.

26 февраля "Динамо" проведет первый матч второй части сезона против "Ингульца". В турнирной таблице команда Мирчи Луческу занимает второе место.