Богдан Бондаренко выиграл Чемпионат мира

В 2013 году Бондаренко выиграл все главные старты сезона

15 августа 2013-го в Москве проходил Чемпионат мира по легкой атлетике. Украинец Богдан Бондаренко стал чемпионом мира в прыжках в высоту с рекордом мировых форумов - 2,41 м. Богдан опередил Мутаза Баршима (2,38 м) из Катара.

В то время Бондаренко был в невероятной форме. Он уверенно выигрывал главные соревнования, в том числе Бриллиантовую лигу. Поэтому, когда соперники начали с 2,20 м, Богдан стартовой высотой заявил 2,29. Уверенно ее преодолев, Бондаренко начал пропускать высоты - сначала 2,32. Когда был взят 2,35, Богдан попустил 2,38 м. Баршим взял 2,38 с первой попытки, а Богдан пошел на рекорд чемпионатов мира, прыгнув 2,41.

Катарец заказал 2,44, но не взял высоту. На его попытки Бондаренко даже не смотрел. Он был сосредоточен на рекорде Хавьера Сотомайора - 2,45.

После победы Богдан попытался превзойти мировой рекорд, подняв планку на 2,46 м. К сожалению, все 3 попытки успеха украинцу не принесли.

"Победа была очень сложной, - сказал чемпион. - Понимаю, что на Чемпионате мира лучше было бы не пропускать высоты, а преодолевать каждую из них, и я был вынужден это делать. У меня были проблемы с пахом. В квалификации старался не нагружать его, все на себя взяла стопа. В конце концов, начала болеть и она. На 2,29 метрах заболела нога, и после этого уже было очень сложно. Я пропустил 2,32 метра. Хотел пропускать и 2,35, но пожалел отца. Даже представить не могу, что на тот момент у него творилось внутри".

Мировой рекорд на этот раз был очень близко. Особенно во время выполнения второй попытки на 2,46 м.

Хотел пропускать и 2,35, но пожалел отца



"В том, что не взял 2,46 в Москве, есть и свой плюс. На Олимпиаде в Лондоне у меня был такой же результат, как и в призеров. Я уступил им только за попытками. Но если бы тогда попал на пьедестал, сейчас бы не было такого стимула бороться. Мог бы расслабиться, больше отдыхать. А так было желание тренироваться", - рассказал Богдан.

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В следующем году Бондаренко покорилась высота 2,42 м, которая является национальным рекордом Украины. На Олимпиаде в Рио Богдан финишировал 3-м с результатом 2,33 м.